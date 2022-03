POL-MS: In Schlangenlinien von Saerbeck nach Münster - 63-Jähriger pustet 1,12 Promille

Ein 63-jähriger Autofahrer ist am Montagabend (18:43 Uhr bis 19:10 Uhr) unter Alkoholeinfluss von Saerbeck bis nach Münster gefahren.

ine Zeugin war hinter dem Fahrzeug unterwegs und beobachtete immer wieder, wie der Fahrer in Schlangenlinien fuhr. Dabei geriet er mehrfach fast in den Gegenverkehr. Die Frau reagierte sofort und rief die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten stoppten das Auto an der Grevener Straße und merkten schnell, dass der Autofahrer alkoholisiert war. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 1,12 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

