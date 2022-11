POL-MS: Kollision von zwei Radfahrern auf der Hohen Geest - Die Polizei bittet um Hinweise

Am Montagnachmittag (21.11., 15:50 Uhr) sind auf der Straße Hohe Geest in Höhe der Einmündung der Bodelschwinghstraße zwei Radfahrer - ein 51-jähriger Münsteraner und ein etwa siebenjähriger Junge - zusammengestoßen.

Der 51-Jährige war nach ersten Erkenntnissen auf der Bodelschwinghstraße in Fahrtrichtung Hohe Geest unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in diese abzubiegen. Der circa siebenjährige Junge überquerte mit seinem Fahrrad die Hohe Geest und beabsichtigte, in die Bodelschwinghstraße abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß und beide Radfahrer stürzten zu Boden.

Der 51-Jährige gab an, den Jungen sofort gefragt zu haben, ob dieser verletzt sei. Dies habe das Kind verneint, sei auf sein Fahrrad gestiegen und in unbekannte Richtung weggefahren. Vorsorglich meldete der Münsteraner der Polizei den Unfall.

Die Polizei bittet die Eltern des Jungen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden, und nimmt unter dieser Nummer auch Zeugenhinweise entgegen.

