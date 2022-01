POL-MS: Leitpfosten von Brücke auf die Autobahn 2 geworfen - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (3.1., 01:39 Uhr) von einer Autobahnbrücke zwischen Oelde und Stromberg (Stromberger Straße) Leitpfosten auf die Fahrbahn der A2 geworfen. Ein auf der Autobahn in Richtung Dortmund fahrender Pkw wurde durch die Pfosten getroffen. Durch die Wucht des Aufpralls zersplitterte die hintere Scheibe der Beifahrerseite, auch die A-Säule des Fahrzeuges wurde beschädigt. Die 43-jährige Fahrerin des Autos aus Beckum gab an, bei der Fahrt plötzlich einen lauten Knall gehört zu haben. Danach sei auch schon der Leitpfosten gegen die A-Säule des Pkw geschlagen. Das Auto war mit fünf Personen besetzt, darunter auch ein 4-jähriges Kind. Dieses zog sich leichte Verletzungen zu. Glücklicherweise konnte die 43-Jährige ihr Fahrzeug kurz nach dem Aufprall auf dem Seitenstreifen stoppen.

Zur Aufklärung der Tat ist beim Polizeipräsidium Münster vorsorglich eine Mordkommission eingesetzt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben und Hinweise geben können.

Hinweise an: 0251 275-0

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell