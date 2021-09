POL-MS: Lkw mit Schäden an den Reifen, der Lenkung und den Bremsen auf der A 1 gestoppt

Polizisten der Schwerlastgruppe stoppten am Montag (13.9., 11:30 Uhr) auf der Tank- und Rastanlage Münsterland West an der Autobahn 1 einen Sattelzug mit zahlreichen Defekten.

Aufgefallen war das Fahrzeug, weil der Fahrer mit großem Abstand nach vorne und sehr langsam auf der Autobahn unterwegs war. Die Beamten stellten bei der Kontrolle die abgeklemmte Bremse der ersten Achse fest. In einer Werkstatt wurden anschließend Schäden an den Reifen, Defekte an der Lenkung und an zwei weiteren Bremsen der insgesamt fünf Achsen festgestellt.

Sowohl der Lkw als auch der Auflieger waren somit verkehrsunsicher.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrer und den Halter erwarten Bußgelder in Höhe von mehreren hundert Euro.

