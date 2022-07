POL-MS: Mit 1,38 Promille auf dem E-Scooter - Polizisten stoppen 22-Jährigen

In der Nacht von Montag auf Dienstag (26.07, 3 Uhr) stoppten Polizisten einen alkoholisierten Mann auf einem E-Scooter an der Hammer Straße.

Die Beamten bemerkten den 22-Jährigen in Höhe der Augustastraße in Fahrtrichtung stadtauswärts und hielten ihn an. Bei der Überprüfung bemerkten sie starken Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Verfasserin:

Christina Sari

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Lydia Pokriefke

Telefon: 0251 275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell