POL-MS: Mit Bolzenschneider unterwegs - Polizisten halten Dieb an

Polizisten haben am frühen Montagmorgen (08.08., 0:45 Uhr) an der Lechterstraße einen 36-jährigen Fahrradfahrer angehalten, der auf einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war.

Der Mann fuhr ohne Licht. Während der Kontrolle nahmen die Polizisten Drogengeruch wahr und entdeckten in seiner Hosentasche zwei Tütchen, in denen sich Drogen befanden. Der 36-Jährige konnte zudem nicht erklären, woher er das Fahrrad hatte. Im weiteren Verlauf entdeckten die Beamten Diebesgut, einen Seitenschneider und einen Bolzenschneider in seiner Tasche. Sie stellten das Fahrrad, das Diebesgut und die mitgeführten Gegenstände sicher. Der Münsteraner ist polizeilich schon mehrfach in Erscheinung getreten. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell