POL-MS: Mit mittlerem Bildungsabschluss zur Polizei NRW - Infoabend am Mittwoch

Münster (ots)

Der Einstieg in den Polizeiberuf in Nordrhein-Westfalen ist jetzt auch mit mittlerem Bildungsabschluss möglich. Hierzu findet auf dem Polizeigelände an der Weseler Straße in Münster am Mittwoch, 20.10.2021 um 18.00 Uhr eine Informationsveranstaltung statt.

Polizei Münster