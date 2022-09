POL-MS: Münster-Wolbeck - Reizgas in der Schultoilette - 11 Kinder leicht verletzt

ehrere Kinder hatten nach dem Besuch einer Toilette über Husten und Übelkeit geklagt. Die Polizei geht nach bisherigem Kenntnisstand davon aus, dass ein oder mehrere unbekannte Personen in dem betroffenen Toilettenraum Reizgas versprüht hatten. Notärzte betreuten im Rahmen des Einsatzes insgesamt 66 Schülerinnen und Schüler vor Ort. 11 Schüler wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0.

