POL-MS: Nach Axtangriff - 18-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Borken und der Polizei Münster

Nachdem ein 18-Jähriger am Montagmorgen (11.7., 9 Uhr) in einem Autohaus in Raesfeld seinen 33-jährigen Arbeitskollegen mit einer Axt angegriffen und verletzt haben soll, hat ein Richter am Amtsgericht Haftbefehl gegen den 18-Jährigen erlassen.

"Den bisherigen Erkenntnissen zufolge könnten in der Ausbildung aufgetretene Probleme zu der Tat geführt haben", erläutert der Leiter der Mordkommission, Erster Kriminalhauptkommissar Thomas Götze. "Der Beschuldigte soll sich nicht gut behandelt gefühlt haben." Das 33-jährige Opfer soll dem Beschuldigten eher zufällig an einer zu einem Bürobereich führenden Treppe begegnet sein.

Am Dienstag (12.7.) ordnete ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Borken Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an. "Ihm wird versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen", erklärt Oberstaatsanwalt Dirk Ollech.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Dirk Ollech unter der Rufnummer 0172 2913810.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell