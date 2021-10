POL-MS: Nach Diensthundeeinsatz - 34-Jähriger in Untersuchungshaft - Polizist und Diensthund verletzt

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (10.10., 3:30 Uhr und 4:05 Uhr) ist es in Münster gleich zwei Mal zum Einsatz eines Diensthundes gekommen. Hierbei wurden sowohl der Hund als auch der Polizist verletzt. Ein 34-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft.

Polizei Münster