POL-MS: Nach Raub an der Bahnhofstraße - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Nachdem eine 54-Jährige in der Nacht zu Mittwoch (11.5., zwischen 3:15 Uhr und 3:45 Uhr) an der Bahnhofstraße ausgeraubt und schwer verletzt worden war, erließ ein Richter am Donnerstag (12.5.) Haftbefehl gegen den 19-jährigen Tatverdächtigen.

Polizisten hatten den Mann noch am Mittwochmorgen durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen in der Nähe des Tatorts festnehmen können.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Lydia Pokriefke

Telefon: 0251 275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell