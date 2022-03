POL-MS: Pkw-Fahrer bremst Jugendlichen in Hiltrup aus - Zeugen gesucht

er 16-Jährige fuhr von der Bergiusstraße los, am Caldeloerweg stellte sich der Pkw plötzlich quer vor ihm auf den Radweg und versperrte ihm den Weg. Der Beifahrer stieg aus und hielt dabei einen Gegenstand, möglicherweise ein Messer, in der Hand. Der Jugendliche reagierte sofort und flüchtete über den Grünstreifen in die Caldeloerstraße, der Pkw verfolgte ihn jedoch weiter. Erst als der 16-Jährige auf den Fußweg in Richtung Oerdingteich abbog, konnte er das Fahrzeug abhängen.

Nach Aussagen des Jugendlichen soll es sich um einen dunklen Kombi mit Münsteraner Kennzeichen gehandelt haben. Der Beifahrer war etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte eine Glatze und eine kräftige Statur. Der Mann war komplett schwarz gekleidet.

Hinweise an: 0251 275-0

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell