POL-MS: Pkw fährt unter Sattelschlepper - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 1

Die beiden Männer aus Iserlohn waren mit ihrem Mercedes in Richtung Münster unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck eines vorausfahrenden Sattelschleppers auffuhren. Fahrer und Beifahrer wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt. Für sie kam jede Hilfe zu spät, sie verstarben noch an der Unfallstelle. Der 40-Jährige Lkw-Fahrer aus Lengerich erlitt einen Schock. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, melden sich bitte unter der 0251 275-0 bei der Polizei Münster.

