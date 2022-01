POL-MS: Pkw flüchtet nach Kollision mit Pedelec-Fahrerin - Zeugen gesucht

Am Montagvormittag (17.1., 11:25 Uhr) ist ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer nach einer Kollision mit einer 65-jährigen Pedelec-Fahrerin von der Kampstraße geflüchtet.

ie 65-Jährige fuhr mit ihrem Pedelec auf der Kampstraße in Richtung Kreuzkirche. An der Kreuzung Dürerstraße kam ihr ein Pkw entgegen. Dieser bog unvermittelt vor ihr nach links in die Dürerstraße ab, dabei kam es zur Kollision. Die 65-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle.

Bei dem Pkw soll es um einen weißen oder silbernen Kleinwagen handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Telefon: 0251 275-0

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell