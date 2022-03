POL-MS: Pkw kollidiert mit Radfahrer - 68-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein 68-jähriger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag (8.3., 14:15 Uhr) bei einem Verkehrsunfall am Hessenweg lebensgefährlich verletzt worden.

er 68-Jährige stand am Fahrbahnrand und beabsichtigte, mit seinem Rad die Fahrbahn des Hessenweges zu queren, um in den Hessenbusch zu gelangen. Hierbei stieß er mit dem von rechts kommenden Pkw eines 73-jährigen Mannes, der in Richtung Schifffahrter Damm unterwegs war, zusammen. Rettungskräfte brachten den 68-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

