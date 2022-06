POL-MS: Pkw kollidiert mit Radfahrer am Hafenplatz - 27-Jähriger leicht verletzt

Am Dienstagabend (21.6., 18 Uhr) ist eine 55-jährige Autofahrerin am Albersloher Weg Ecke Hafenplatz mit einem 27-jährigen Radfahrer zusammengestoßen. Der Münsteraner wurde leicht verletzt.

Die Frau aus Telgte fuhr mit ihrem VW auf dem Albersloher Weg in Richtung Innenstadt. An der Ampel in Höhe des Hafenplatzes bog sie nach rechts ab und kollidierte dabei mit dem Radfahrer, der ebenfalls den Albersloher Weg in Richtung Innenstadt befuhr. Der 27-Jährige stürzte.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

