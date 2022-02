POL-MS: Polizei nimmt jugendliche Taschendiebe im Bereich des Bahnhofs fest

Einer der Tatverdächtigen hatte gegen 15:10 Uhr einem 56-jährigen Passanten an der Windthorststraße in die Tasche gegriffen und versucht, Gegenstände zu entwenden. Der 56-Jährige bemerkte den Verdächtigen und konnte verhindern, dass etwas gestohlen wurde. Kurze Zeit später stellten Beamte den 15-jährigen Tatverdächtigen.

Der zweite Tatverdächtige war zunächst um 19:20 Uhr am Berliner Platz aufgefallen, als er in Taschen, die in einem Fahrradkorb lagen griff. Eine aufmerksame Zeugin schritt couragiert ein und verhinderte so den Diebstahl. Kurze Zeit später rempelte der Dieb eine 19-jährige Fußgängerin an der Bahnhofstraße an und entwendete unbemerkt das Portemonnaie der Frau. Polizisten beobachteten, wie der Tatverdächtige versuchte, die Geldbörse in seiner Jacke zu verstauen. Die Einsatzkräfte stoppten ihn und nahmen ihn fest, bei der Durchsuchung fanden sie ein Messer in seiner Tasche.

Die 19-Jährige hatte bis dahin den Diebstahl ihres Portemonnaies noch gar nicht bemerkt. Dieses konnte ihr noch vor Ort wieder ausgehändigt werden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Antonia Linnenbrink

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell