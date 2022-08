POL-MS: Radfahrerin am Hinterrad touchiert - Polizei sucht Autofahrer

Nach einem Unfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin am Mittwochvormittag (24.8., 10:30 Uhr) am Kardinal-von-Galen-Ring Ecke Waldeyerstraße ist die Polizei auf der Suche nach einem Autofahrer.

Dieser war den bisherigen Erkenntnissen zufolge nach rechts abgebogen und hatte dabei die querende Fahrradfahrerin am Hinterrad touchiert und leicht verletzt. Der Unbekannte hielt nach einer kurzen Diskussion noch an der Einfahrt zum Klinikum an, fuhr dann aber einfach davon.

Hinweise zu dem Autofahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

