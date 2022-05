POL-MS: Raub an der Bahnhofstraße - Zeugen gesucht

Fünf bislang Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.5., 0:05 Uhr) an der Bahnhofstraße einem 27-Jährigen Bargeld und ein Smartphone geraubt.

Die Täter kamen zunächst auf den Münsteraner zu und sprachen ihn an. Im weiteren Verlauf hielten zwei der Räuber ihn dann an den Armen fest, die anderen Drei schlugen ihn und rissen seine Wertgegenstände an sich. Anschließend flüchteten sie mit der Beute. Einer der Unbekannten ist etwa Mitte 20, 1,80 Meter groß und hat eine kräftige Statur und einen Kinnbart. Gekleidet war er in weiß. Ein Komplize war Mitte bis Ende 20 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und schlank.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

