POL-MS: Räuber flüchtet auf Trekkingrad mit roter Klingel - Wer kann Angaben zu diesem Fahrrad machen? (FOTO)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Raub auf Tankstelle an der Roxeler Straße - Zeugen gesucht" (ots vom 28.02.2022, 16:01 Uhr)

Ermittler der Polizei sind mit dem Foto eines Fahrrades auf der Suche nach dessen Besitzer oder nach Zeugen, die Angaben zu dem Rad machen können.

Das Bild des Trekkingfahrrades stammt aus den Aufnahmen einer Überwachungskamera, die nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Roxeler Straße am Sonntagabend (27.2., 21:02 Uhr) gefertigt worden waren. Der unbekannte Täter war nach der Tat mit diesem Rad geflüchtet. Auffällig sind die rote Klingel und eine Tasche an der rechten hinteren Seite.

Möglicherweise können Zeugen Angaben zu dem Besitzer machen oder haben das Fahrrad schon einmal gesehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

