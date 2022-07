POL-MS: Reanimation auf der Autobahn - Ersthelfer retten Lkw-Fahrer das Leben

Am Freitagabend (22.7., 19:36 Uhr) ist ein 55-jähriger Lkw-Fahrer nach einem Unfall auf der Autobahn 30 bei Laggenbeck von Ersthelfern reanimiert worden.

Der Mann war zuvor wegen eines medizinischen Notfalls in die Mittelschutzplanke gefahren und dann leblos im Führerhaus in sich zusammengesackt. Vier hinter dem Sattelzug fahrende Autofahrer erkannten die Situation richtig, hielten an, sicherten die Unfallstelle ab und verständigten die Feuerwehr und die Polizei. Sie zogen den 55-Jährigen aus dem Fahrerhaus und begannen sofort die Reanimation. Beim Eintreffen der Rettungskräfte zeigte der Mann wieder Lebenszeichen. Laut Aussagen des Notarztes hat der Mann lediglich dank der vorbildlichen Reaktion der Ersthelfer überlebt.

Helfen hilft - Jeder kann jederzeit zum Ersthelfer oder zur Ersthelferin werden. Das Wichtigste in einer solchen Situation ist, im Rahmen der Möglichkeiten zu handeln. Die Polizei empfiehlt die Unfallstelle immer abzusichern, um weitere Gefahrenquellen zu minimieren, den Notruf abzusetzen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen einzuleiten. Unterlassene Hilfeleistung ist nicht nur strafbar, sondern kann im schlimmsten Fall ein Leben kosten.

