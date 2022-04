POL-MS: Richter ordnet Untersuchungshaft gegen 29-jährigen Beschuldigten an

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Coesfeld und der Polizei Münster

Der 29-jährige Beschuldigte, der in der Nacht von Sonntag auf Montag (25.4., 03:00 Uhr) an der Hansestraße in Coesfeld seinen 33-jährigen Bekannten mehrfach mit einem Messer attackiert und dadurch schwer verletzt haben soll, befindet sich in Untersuchungshaft. Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den Beschuldigten, der die Tat weiterhin bestreitet.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Telefonnummer 0251 494-2387.

