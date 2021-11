POL-MS: Sattelzug kollidiert mit Sicherungsanhänger auf der Autobahn 1 - Fahrer schwer verletzt (FOTO)

Ein 55-jähriger Mann aus dem Landkreis Neuwied hat mit seinem Sattelzug am frühen Freitagmorgen (26.11., 04:38 Uhr) einen Verkehrsunfall in einer Baustelle auf der Autobahn 1 verursacht.

er 55-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er war in Richtung Bremen unterwegs, als er in Höhe der Rast- und Tankanlage Tecklenburger Land aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem auf dem Seitenstreifen stehenden Baustellensicherungsanhänger kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls löste sich der mit dem Sicherungsanhänger gekoppelte LKW und schleuderte gegen die Mittelschutzwand. Der Sattelzug mit Auflieger schob den Sicherungsanhänger noch etwa 750 Meter über die Fahrbahn und kam dann auf dem rechten Fahrstreifen in der Baustelle zum Stillstand. Für die Unfallaufnahme war die Autobahn in Richtung Bremen ab Lengerich bis 5:45 Uhr voll gesperrt. Für die Bergung der beschädigten Fahrzeuge lief der Verkehr bis 08:00 Uhr über einen Fahrstreifen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

