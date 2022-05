POL-MS: "Schockanrufe" und "falsche Polizisten" - Betrüger rufen aktuell Münsteraner an - warnen Sie Ihre Eltern und Großeltern

Die Anrufer täuschen eine Notlage eines Familienmitgliedes vor, um an größere Geldbeträge zu kommen. Als Notlage wird ein schwerer Verkehrsunfall oder ein anderer tragischer Vorfall vorgetäuscht. Das Geld werde für eine dringend erforderliche Behandlung oder Operation oder als Kaution für das beschuldigte Familienmitglied gefordert.

Als weitere Masche erzählen die Betrüger, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Die Täter wollen den Eindruck erwecken, dass nun auch das Eigentum der Angerufenen in Gefahr ist. Zudem versuchen sie, Termine für die Übergabe von Geld und Schmuck zu vereinbaren, um die Wertsachen vermeintlich in Sicherheit zu bringen.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig. Die Polizei warnt vor diesen Trickbetrugsfällen durch "Schockanrufe" und "falsche Polizisten" und gibt folgende Tipps:

- Angerufene sollten stets misstrauisch sein, wenn ein Unbekannter

am Telefon einen beunruhigenden oder dramatischen Sachverhalt -

wie etwa dem Unfall eines Angehörigen - schildert und Geld

fordert

- Die Erfragung einer Rückrufnummer und die umgehende eigene

Kontaktaufnahme mit den Angehörigen ist unerlässlich

- Im Zweifelsfall sollte immer die Polizei informiert und eine

Anzeige erstattet werden

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell