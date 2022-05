POL-MS: Schwerer Unfall auf der Autobahn 1 - Fahrtrichtung Dortmund gesperrt

Münster (ots)

Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 1 am Dienstagmittag (31.5., gegen 11:30 Uhr) ist die Fahrbahn in Richtung Dortmund ab dem Rastplatz Münsterland gesperrt. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Polizei Münster