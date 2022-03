POL-MS: Schwerpunktaktion auf der Autobahn 2 - Kontrollen von Großraum- und Schwertransporten - 13 Fahrzeugen Weiterfahrt untersagt

Münster/Bottrop (...

Am Mittwoch und Donnerstag (24.03 und 25.03) haben Kräfte der Schwerlastgruppe der Polizei Münster in der Zeit von 22:00 Uhr bis 2:00 Uhr insgesamt 33 Lkw an der Autobahn 2 auf dem Rastplatz Schwarze Heide kontrolliert.

Polizei Münster