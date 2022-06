POL-MS: Schwerpunktkontrollen zur Rushhour - Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Münster (ots)

Polizistinnen und Polizisten haben am Mittwoch (9.6.) im Berufsverkehr morgens (7 bis 9 Uhr) und nachmittags (14 bis 16 Uhr) insbesondere an Unfallschwerpunkten in Münster die Einhaltung von Verkehrsregeln kontrolliert.

Polizei Münster