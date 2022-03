POL-MS: Sprinter kracht in Auflieger - 36-Jähriger bei Unfall auf der Autobahn 1 schwer verletzt

er Mann war in Richtung Bremen unterwegs, als er an der Anschlussstelle Flughafen Münster/Osnabrück aus bislang unklarer Ursache nahezu ungebremst mit dem Auflieger eines Sattelzuges kollidierte. Dieser fuhr in gleicher Richtung auf dem rechten Fahrstreifen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, es entstand Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

