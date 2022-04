POL-MS: Strategische Fahndung auf der A 1 - Polizei kontrolliert gemeinsam mit BAG, DEKRA und der Bußgeldstelle der Stadt Münster

Polizistinnen und Polizisten haben am Mittwoch (27.4.) in der Zeit von 8 bis 15 Uhr im Rahmen eines kooperativen Einsatzes 131 Personen und 102 Fahrzeuge auf der Autobahn 1 überprüft und Geschwindigkeits- sowie Abstandskontrollen durchgeführt.

emeinsam mit Beamten aus den Kreisen Steinfurt und Borken, dem Bundesamt für Güterverkehr, der DEKRA und der Bußgeldstelle der Stadt Münster richteten die Einsatzkräfte eine große Kontrollstelle ein.

Für die Zeit der Maßnahmen wurde die Strategische Fahndung gemäß § 12 PolG NRW angeordnet. Fazit der Kontrolle: Ein Mann hatte seinen Lkw unter Drogeneinfluss geführt. Zwei Strafanzeigen gab es für Fahrer, die ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren. Die eingesetzten Kräfte stellten 86 Verstöße fest, unter anderem gegen die Lenk- und Ruhezeiten, die Gefahrgutverordnung, die Sozialvorschriften und wegen mangelhafter Ladungssicherung. 460 Fahrer waren zu schnell unterwegs, 106 hielten nicht genügend Abstand.

Ein mobil eingesetztes Team kontrollierte einen Pkw an der Raststätte Münsterland Ost. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass mehrere Fahrzeuginsassen zum Teil mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten waren. Einer der georgischen Männer befand sich zudem illegal in Deutschland und wurde festgenommen. Das mobile Team stoppte darüber hinaus einen Pkw, in dem sich illegale Arzneimittel für Tiere befanden. Diese wurden sichergestellt und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierarzneigesetz gefertigt.

