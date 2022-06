POL-MS: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Lienen-Kattenvenne in Den Haag festgenommen

Nachtrag zur Pressemitteilung "Tötungsdelikt in Lienen-Kattenvenne - 45-Jähriger weiter flüchtig - Polizei findet mutmaßliches Tatmesser" (01.06., 20:35 Uhr)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster

Niederländische Polizisten haben den mit Haftbefehl gesuchten 45-jährigen Tatverdächtigen am vergangenen Donnerstag (16.6.) in Den Haag festgenommen. Die genauen Umstände der Festnahme sind den deutschen Ermittlungsbehörden bislang nicht bekannt. Der Beschuldigte steht im Verdacht, einen 55 Jahre alten Mann am 25. Mai auf einem Parkplatz in Lienen-Kattenvenne getötet zu haben. Nach der Tat ist er geflüchtet, seitdem wurde intensiv nach ihm gefahndet.

Die Staatsanwaltschaft Münster hat nun die Auslieferung des 45-jährigen Tatverdächtigen nach Deutschland beantragt.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Telefonnummer 0251 494-2387.

Die bisherigen Pressemitteilungen:

25.5.: https://muenster.polizei.nrw/presse/toetungsdelikt-in-lienen-kattenvenne

27.5.: https://muenster.polizei.nrw/presse/ermittlungsbehoerden-suchen-tatverdaechtigen-mit-foto-obduktionsergebnis-liegt-vor-stichverletzungen-todesursaechlich

28.5.: https://muenster.polizei.nrw/presse/opel-zafira-am-bahnhof-in-lengerich-abgestellt-weitere-zeugen-gesucht

1.6.: https://muenster.polizei.nrw/presse/nach-toetungsdelikt-in-lienen-kattenvenne-45-jaehriger-tatverdaechtiger-weiter-fluechtig-polizei-findet-mutmassliches-tatmesser

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Antonia Linnenbrink

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell