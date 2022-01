POL-MS: Temperaturen um den Gefrierpunkt - Gefährliche Situationen und Unfälle bei Glätte

ie Polizei nimmt die Unfälle zum Anlass, um Verkehrsteilnehmer für die witterungsbedingt schwierigen Straßenverhältnisse zu sensibilisieren. Vor allem in den Morgenstunden und bereits ab einer Temperatur von +4 Grad ist ein bedachtsames Fahren aller Verkehrsteilnehmer - egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto - ratsam, da Gefahr durch Winterglätte auf den Straßen droht.

Ein Autofahrer kam um 6:39 Uhr mit seinem Fahrzeug an der Everswinkler Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Um 6:50 Uhr verlor eine Fahrradfahrerin an der Ossenkampstiege die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte und verletzte sich leicht. An der Straße Altehof kam ein Radler um 7:25 Uhr auf glatter Fahrbahn zu Fall, prallte auf sein Gesicht und verletzte sich schwer. Etwa anderthalb Stunden später (8:50 Uhr) wollte eine Fahrradfahrerin an der Hittorfstraße an einer Einmündung abbiegen, rutschte mit ihrer Leeze weg und verletzte sich leicht am Kopf. Am Alten Postweg stürzte eine Radlerin um 9:35 Uhr und verletzte sich leicht, um 11:35 Uhr musste an der Straße Neuheim ein Fahrradfahrer verkehrsbedingt bremsen, verlor aufgrund von Glätte die Kontrolle über das Rad und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

