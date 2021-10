POL-MS: Tüte am Lenker - 26-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Am Mittwochvormittag (13.10., 9:26 Uhr) ist es an der Warendorfer Straße zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers gekommen.

Der 26-Jährige transportierte eine Tüte an seinem Lenker, als er stadtauswärts fuhr. Diese verfing sich im Vorderrad und blockierte dieses, sodass der Mann über den Lenker zu Boden stürzte. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

In der letzten Woche ist es in Münster bereits drei Mal zu ähnlichen Unfällen gekommen. Die Polizei rät, Ladung nie am Lenker zu transportieren.

