POL-MS: Unbekannte brechen in Keller ein und nehmen Mountainbikes mit - Zeugen gesucht

In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen (1.10., 19:30 Uhr bis 4.10., 7:10 Uhr) haben Unbekannte ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube an der Margaretenstraße entwendet....

...Der Besitzer hatte sein Rad in einem Kellerraum abgestellt. Auf unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu diesem und nahmen das Fahrrad mit.

An der Gartenstraße hatten Täter es ebenfalls auf ein Sportfahrrad abgesehen.

Die Unbekannten verschafften sich zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen (3.10., 16 Uhr bis 5.10., 6:10 Uhr) Zutritt zum Keller des Hauses und entwendeten das schwarze Mountainbike der Marke Cannondale.

Ermittlungen ergaben, dass bei einer Bewohnerin des Hauses hatte am Montagabend (4.10., gegen 18:30 Uhr) ein vermeintlicher Telekommitarbeiter geklingelt und angegeben hatte, sich um die Leitungen kümmern zu wollen. Als die Frau dies ablehnte, klingelte der Mann an der nächsten Tür. Möglicherweise steht er mit der Tat im Zusammenhang.

Laut der Zeugin soll der Mann zwischen 30 und 35 Jahren alt und 1,90 bis 2 Meter groß sein. Er hatte ein weißes Hemd und eine schwarze Hose an. Seine gekräuselten Haare waren blond und gegelt.

Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der 0251 275-0 zu melden.

