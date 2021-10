POL-MS: Unbekannte überfallen 30-Jährigen an der Windthorststraße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14.10., 23:00 Uhr bis 15.10., 00:00 Uhr) einen 30-jährigen Münsteraner an der Windthorststraße überfallen. Der junge Mann saß in Höhe der Promenade auf einer Bank, als die beiden Unbekannten aus der Dunkelheit auftauchten und ih...

Polizei Münster