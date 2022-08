POL-MS: Unfall am Kappenberger Damm - Auto prallt frontal gegen Baum

Eine 49-jährige Autofahrerin hat sich am Montagmorgen (1.8., 2:45 Uhr) am Kappenberger Damm bei einem Unfall schwer verletzt.

ie Drensteinfurterin war in Richtung Autobahn unterwegs. In einer Linkskurve kam sie aus bislang unklarer Ursache auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Ein Ersthelfer alarmierte direkt Polizei und Rettungskräfte. Diese brachten die 49-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

