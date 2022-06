POL-MS: Unfall an der Sentruper Straße - Zeugen gesucht

Am vergangenen Freitag (24.6., 06:50 Uhr) ist es auf der Sentruper Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern gekommen.

in 29-jähriger Mann war mit seinem Pedelec auf der Sentruper Straße in Richtung Allwetterzoo unterwegs, als plötzlich ein bislang unbekannter Radfahrer von einem Grundstück auf die Straße fuhr und mit ihm zusammenstieß. Der 29-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Aasee.

Nach Aussagen der Zeugen ist der Flüchtige 30 bis 40 Jahre alt und korpulent. Er hat ein rundes Gesicht und trug einen Dreitagebart. Er war mit einer schwarzen Arbeitshose bekleidet. Das Fahrrad des Unbekannten war gold-orange und hatte vorne einen Korb angebracht.

Hinweise an: 0251 275-0

