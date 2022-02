POL-MS: Unfall auf der Warendorfer Straße - 48-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Am Montagnachmittag (7.2., 14:50 Uhr) ist eine 48-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Warendorfer Straße schwer verletzt worden.

ie Frau fuhr auf dem Radweg in Richtung Innenstadt, als sie von einem 25-jährigen Radfahrer überholt wurde. Bei dem Überholvorgang verfing sich die Jacke des 25-Jährigen am Lenker der 48-Jährigen. Hierdurch stürzte die Frau zu Boden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

