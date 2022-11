POL-MS: Unfall mit Flucht auf der A1 in Richtung Bremen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen (17.11., 07:25 Uhr) auf der Autobahn 1 in einer Baustelle zwischen Ascheberg und Münster-Hiltrup mutmaßlich so stark gebremst, dass es zu mehreren Auffahrunfällen mit insgesamt fünf Verletzten kam.

