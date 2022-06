POL-MS: Verdacht auf illegales Rennen - Motorradfahrer gefährdet sich und andere - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Polizisten haben am Donnerstagabend (9.6., 20:09 Uhr) einen 21-jährgen Motorradfahrer an der Moltkestraße gestoppt, nachdem dieser in gefährdender Weise durch die Münsteraner Innenstadt gefahren war. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen.

Polizei Münster