POL-MS: Verdeckte Ermittlungen ermöglichen Festnahmen von mutmaßlichen Drogendealern - Untersuchungshaft angeordnet

ie 51 und 65 Jahre alten Tatverdächtigen stehen im Verdacht, über längere Zeit im Bereich des Bremer Platzes und des Parkhauses am Bremer Platz mit Kokain gehandelt zu haben. Der 51-Jährige soll auch mit Heroin gedealt haben. Beamte nahmen sie am Montag (14.11.) und Dienstag (15.11.) fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließen Richter noch am Festnahmetag Haftbefehle gegen die Beschuldigten.

