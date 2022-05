POL-MS: Verkehrsunfall mit E-Scooter unter Alkoholeinfluss

Münster, OT Mitte...

Am Freitagabend, den 13.05.22, gegen 22.45 Uhr, befahren ein 32-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau, beide aus dem Kreis Warendorf, in dieser Reihenfolge jeweils mit einem E-Scooter den Ludgeriplatz aus Rtg. Moltkestr. kommend in Richtung Hafenstr,

Polizei Münster