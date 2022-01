POL-MS: Von der Fahrbahn abgekommen - Alkoholisierte Autofahrer verursachen Unfälle

er Mann bog mit seinem Honda von der Melchersstraße in die Martin-Luther-Straße ab und kollidierte dort mit einem parkenden Auto. Danach kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Bordstein. Die hinzugerufenen Polizisten erkannten schnell, dass der 41-Jährige alkoholisiert war. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 1,32 Promille. Der entstandene Schaden beträgt rund 6.500 Euro.

Bereits am Samstag (29.1., 00:55 Uhr bis 00:59 Uhr) war ein 39-jähriger Autofahrer im Kreisverkehr Kopenhagener Straße/ Wiedaustraße über eine Verkehrsinsel gefahren und hatte dann die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Das Fahrzeug kam erst in der Mitte des Kreisverkehres zum Stehen. Der Fahrer selbst rief die Polizei, ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte 2,0 Promille. Nur eine halbe Stunde später (29.1., 01:30 Uhr) kollidierte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer an der Straße Am Waterbrei mit einem parkenden Auto, auch dieser Fahrer war alkoholisiert. Ein freiwilliger Test zeigte 1,68 Promille.

Alle Autofahrer mussten Blutproben abgeben. Die Ermittlungen dauern an.

