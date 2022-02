POL-MS: Von der Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert - 24-Jährige schwer verletzt

Eine 24-jährige Autofahrerin aus Ochtrup ist am frühen Dienstagmorgen (1.2., 02:38 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der Westhoffstraße in Kinderhaus schwer verletzt worden.

ie Frau war mit ihrem Hyundai in Richtung Grevener Straße unterwegs, als sie plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam, über den Grünstreifen fuhr und gegen einen Baum prallte. Die 24-Jährige gab gegenüber den eingesetzten Polizisten an, dass sie einem Tier ausgewichen sei und dann die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren habe. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

