POL-MS: Vor der Polizei geflüchtet - 34-Jähriger nach Unfall auf A42 schwer verletzt

Den Polizisten war der Mann bereits kurz zuvor in Herne aufgefallen, da er in Schlangenlinien fuhr. Als sie ihn kontrollieren wollten, flüchtete er mit seinem Audi und fuhr auf die Autobahn 42 in Richtung Duisburg auf. In Höhe der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Zentrum kam es dann zum Unfall. Der Schwerverletzte befreite sich selbst aus dem Auto und versuchte, sich in einer angrenzenden Böschung zu verstecken. Die eingesetzten Beamten nahmen ihn vorläufig fest.

Bei der Überprüfung gab der 34-Jährige an, Alkohol getrunken zu haben und keine Fahrerlaubnis zu besitzen, da ihm diese bereits dauerhaft entzogen worden war. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Lydia Pokriefke

Telefon: 0251 275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell