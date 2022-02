POL-MS: Vorfahrt genommen - 27-Jährige stürzt mit Kleinkraftrad

Am vergangenen Freitag (4.2., 05.52 Uhr) hat ein bislang unbekannter Fahrradfahrer einer 27-jährigen Kleinkraftradfahrerin im Kreisverkehr an der Von-Esmarch-Straße die Vorfahrt genommen.

ie 27-Jährige kam von der Busso-Peus-Straße. Als sie im Kreisverkehr in Höhe der Von-Esmarch-Straße war, fuhr der Fahrradfahrer plötzlich in den Kreisverkehr ein und drängte die Frau weg. Diese verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Hierbei verletzte sie sich am Bein. Der Fahrradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletze zu kümmern.

Bei dem Fahrradfahrer soll es sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann handeln. Er trug einen hellen Helm und einen helle Jacke.

Hinweise an: 0251 275-0

