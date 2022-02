POL-MS: Zeuge beobachtet Autoaufbrecher - 28-Jähriger gestellt

Münster (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Samstagmorgen (19.2., 3:27 Uhr) am Gremmendorfer Weg zwei Autoaufbrecher beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten einen 28-Jährigen noch in Tatortnähe in einem Hinterhof.

Polizei Münster