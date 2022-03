POL-MS: Zeuge beobachtet mutmaßlichen Dieb - Polizisten nehmen 31-Jährigen fest

Münster (ots)

Polizisten haben am Montagabend (21.3., 23:35 Uhr) an der Wiegandstraße einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Ein Zeuge hatte den 31-Jährigen zuvor am Angelsachsenweg dabei beobachtet, wie er an mehreren Fahrzeugen die Türen und Kofferräume öffnete und daraufhin die Polizei alarmiert.

Polizei Münster