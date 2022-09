POL-MS: Zwei Fahrradfahrer kollidiert - 12-Jähriger leicht verletzt

Am Mittwoch (7.9., 15:50 Uhr) ist es auf dem Fahrradweg nördlich des Franz-Beiske-Wegs in Gremmendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen. Dabei wurde ein 12-Jähriger leicht verletzt.

Etwa auf Höhe der Hausnummer 28 überholte ein unbekannter, etwa 18 bis 23 Jahre alter Mann den Jungen, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Als der unbekannte Radfahrer vor dem 12-Jährigen wieder einscheren wollte, stieß er gegen dessen Vorderrad. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge und zog sich leichte Verletzungen an seinem linken Knie sowie am Bauch zu.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

