POL-ST: 29-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Freitag (07.10.) ist es im Ortsteil St. Arnold auf der Emsdettener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine 29-jährige Emsdettenerin fuhr gegen 06.30 Uhr mit einem Mercedes A 160 in Fahrtrichtung Neuenkirchen. Ersten Ermittlungen zufolge kam das Fahrzeug etwa 400 Meter vor der Einmündung "Rote Erde" von der Fahrbahn ab. Der Mercedes landete daraufhin seitlich im angrenzenden Straßengraben. Die 29-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mercedes entstand ein Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell