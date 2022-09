POL-ST: Altenberge, 74-Jähriger kommt mit Krankenfahrtstuhl von Schotterweg ab

er Mann fuhr am Mittwochmittag (07.09.22) gegen 13.30 Uhr auf einem geschotterten Radweg in einem Waldstück im Bereich Mergelkamp - in Richtung Billerbecker Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und fuhr einen etwa fünf Meter hohen Wall hinunter. Er stürzte und verletzte sich schwer. Der 74-Jährige wurde mit einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.

